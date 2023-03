Nova novela da Globo é acusada de 'copiar' série da Netflix; entenda

A nova novela das 18h da Globo, “Amor Perfeito”, que estreou na segunda-feira (20), chamou atenção por supostas semelhanças com a série da Netflix “Bridgerton”. Nas redes sociais, internautas estão acusando a substituta de “Mar do Sertão” de “copiar” o serviço de streaming. Mas o que muita gente não sabe é que muitas referências são intencionais.

Segundo o diretor artístico do romance global, André Câmara, em coletiva sobre a novela, “Bridgerton” inspirou “Amor Perfeito” na abordagem racial.

“Tivemos que fazer um registro profundo desse povo que vivia à sombra dos nossos registros nos anos 30 e 40. Quisemos representar as pessoas pretas de forma potente e elegante, com os cabelos originais, não vamos mexer nos cabelos dos homens e mulheres pretas. ‘Bridgerton’ foi uma referência nesse sentido”, afirmou.

Outras semelhanças percebidas pelo público são o figurino - ambas produções são de época, ambientadas nas décadas de 1930 e 1940 - e a trilha sonora. Em “Amor Perfeito”, foi possível ouvir, no capítulo de estreia, uma versão instrumental de “A Queda”, de Gloria Groove. Na série da Netflix, o recurso também está presente, com releituras de artistas atuais com um "toque antigo", a exemplo de Taylor Swift, Ariana Grande, Maroon 5, entre outros artistas.