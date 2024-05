VÍDEO: Ivete Sangalo anuncia cancelamento de turnê e explica o motivo: 'Tomei a decisão certa'

Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta quarta-feira (15/5), para anunciar o cancelamento da sua turnê “A Festa”, que iria comemorar seus 30 anos de carreira. Além do comunicado, a cantora também foi aos Stories para explicar o porquê o evento foi cancelado e se dirigiu aos fãs. Assista ao vídeo:

“Nosso momento, para mim, muito difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial. E o próximo sempre é colocar em prática essas ideias, esse sonho, esse amor todo, obviamente ligados e compactuados com os pilares da minha vida. No meu trabalho, a seriedade com que encaro as coisas, a responsabilidade e a transparência são fundamentais”, iniciou a artista.

Em seguida, Ivete disse que poder realizar esse “sonho especial” só não é maior que a segurança e o conforto do público. “E aí onde me deparo com a decisão muito importante, tem que ser bom, especial, organizado e planejado de maneira que vocês merecem”, continuou, falando sobre como a produtora precisa ter obrigação e compromisso em executar esse tipo de projeto com excelência

Veveta salientou, que por isso, decidiu cancelar o projeto, por não perceber comprometimento. “Porque, definitivamente do lado de lá, existe vocês, meus fãs que estão comigo há 30 anos nessa caminhada. E é uma celebração. Preciso tomar essa postura, porque sempre foi assim, claro, objetivo, feito com muito amor e responsabilidade”, desabafou.