Lulu Santos aos quase 70 anos fala ao Fantástico sobre mudança na letra de um sucesso

O cantor e compositor Lulu Santos completa 70 anos no dia 4 de maio. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, ele falou sobre os significados que suas canções ganham de tempos em tempos, sempre em conexão com a atualidade.

Um exemplo é a canção “Toda Forma de Amor”, lançada no disco de mesmo título, em 1988. Lulu contou à repórter Poliana Abritta que a canção não se tornou hit imediatamente. “A canção foi ganhando uma dimensão própria com o tempo”, destacou.

“Na última utilização importante pública desse título, dessa canção e dessa ideia foi o DJ Pedro Sampaio, que no seu show do Lollapalooza, agora, um mês e pouco atrás, fez uma versão no momento em que ele finalmente declarava ao público a sexualidade dele. Então, como essa canção tem esse endereçamento, ela tem esse uso, é útil para muita gente que queira dizer o que ela diz”, afirmou o compositor.

Lulu afirmou ainda que o fato de ser homossexual e ter casado com um homem fez com que a letra de sua canção fosse modificada. “Eu troquei um verso porque, quando eu a fiz, eu dizia, ‘você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou seu homem e você é minha mulher’. Era o meu status na época. Hoje em dia, eu canto ‘eu sou um homem, me diz você qual é”, explicou.