Silvero Pereira recebe título de cidadão paraense após vencer Dança dos Famosos
Ator foi homenageado em Belém durante a festa de 20 anos da Cia Cabanos, dias após conquistar o Dança dos Famosos 2025 ao lado de Thaís Sousa
O ator Silvero Pereira recebeu o título de cidadão paraense na última quarta-feira (10/12), em Belém, durante a celebração dos 20 anos da Cia Cabanos. A homenagem acontece poucos dias após a vitória no “Dança dos Famosos 2025”, ao lado da dançarina e coreógrafa paraense Thaís Sousa, parceria que reforçou o vínculo do artista com o Estado.
O reconhecimento foi entregue durante a participação de Silvero no evento comemorativo. Segundo a companhia, a homenagem destaca a projeção nacional que a dupla trouxe ao Pará após vencer o quadro exibido pelo “Domingão do Huck”. O ator foi a principal atração da noite festiva realizada na Sede Campestre da Assembleia Paraense, que reuniu mais de 1,5 mil pessoas.
Durante o encontro, Silvero não escondeu a emoção de voltar ao Estado após a conquista. Afirmou que a vitória no programa pertence também ao Pará, reforçando o laço construído com Thaís, a segunda profissional paraense a vencer a competição.
Em publicação feita nesta quinta-feira (11), o ator compartilhou a novidade com entusiasmo. “Égua mana, deixa eu te contar!!! Agora, oficialmente, sou cidadão paraense! Recebi o título ontem em Belém durante a festa de 20 anos da Cia Cabanos. Agora sim esse PAREARÁ deu mais que certo e pra vida toda!!!!”, escreveu.
No vídeo publicado junto ao anúncio, Silvero reuniu registros ao lado de Thaís Sousa em Belém, além de momentos que mostram a culinária e a natureza local.
