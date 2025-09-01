Capa Jornal Amazônia
Celebridades

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

O Liberal
fonte

Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi presa preventivamente por suspeitas de chefiar esquema de jogos ilegais. (Reprodução)

Com mais de 1,5 milhões de seguidores, a influenciadora Karol Digital foi presa preventivamente por suspeitas de chefiar esquema de jogos ilegais. Ela conquistou e movimentou uma fortuna milionária nos últimos anos, virando alvo de uma operação da polícia.

A investigação aponta que ela simulava os ganhos em apostas, na intenção de atrair novos jogadores. Nos últimos cinco anos, Karol movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias e, nas redes sociais, ostentava uma vida de luxo.

Segundo a Polícia Civil, Maria Karollyny Campos Ferreira está sendo acusada por uma série de crimes, entre eles: exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, corrupção passiva e tráfico de influência.

Wanderson Queiroz, delegado responsável pelo caso, afirma que o dinheiro que a famosa ganhava era, na verdade, o pagamento se empresas.

"As pessoas acreditavam que ela estava jogando, estava ganhando quando, na verdade, o que tínhamos ali, na maioria das vezes, era uma simulação", Queiroz disse ao Fantástico. Além da influenciadora, o namorado Dhemerson Rezende também foi preso.

 

 

Palavras-chave

Cultura

Karol Digital

jogo do tigrinho riscos

jogo do tigrinho
Celebridades
.
