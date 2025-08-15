Mago das Unhas volta às redes sociais após sair da cadeia

Gleison Lima Soares, mais conhecido como “Mago das Unhas”, voltou às redes sociais depois de ser solto da cadeia na tarde de quinta-feira (14/8). No mesmo dia, o influenciador digital publicou um vídeo nos Stories do Instagram comemorando o retorno dele. No documento sobre a revogação da prisão preventiva, a que O Liberal teve acesso, consta que o influencer poderá retornar para as redes sociais. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ele está sob monitoramento eletrônico.

Eduardo Leandro Carvalho, advogado de Gleison, publicou uma nota nas redes sociais e disse que o cliente foi colocado em liberdade, “com medidas cautelares descritas na legislação”. Ele informou que "os fundamentos do pleito, bem como da decisão judicial, não podem ser divulgados em respeito ao sigilo judicial do processo". Segundo a defesa, qualquer desinformação ou fake news poderá ser responsabilizada legalmente.

“A decisão judicial atendeu ao pleito da defesa, acompanhando a manifestação do Ministério Público, que também entendeu pela restituição da liberdade. Pedimos aos órgãos de imprensa e páginas de notícias que retratem a realidade dos fatos ou ante a falta de informações se limitem a não propagar a desinformação”, acrescenta a nota.

A prisão

Ele havia sido detido no dia 17 de abril deste ano, durante a Operação “All In”, que apurava um esquema milionário de promoção e exploração de jogos de azar por meio de plataformas digitais, como o chamado “Jogo do Tigrinho”. Na ocasião, a influenciadora Noelle Araújo também foi presa. No entanto, ela recebeu um alvará de soltura em seu favor, enquanto Mago das Unhas permaneceu sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) por quase quatro meses.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Seap para detalhar a situação de Gleison. Em nota, a Secretaria disse que Gleison Lima Soares deixou a unidade prisional após a emissão de alvará de soltura pelo Poder Judiciário, permanecendo sob monitoramento eletrônico.