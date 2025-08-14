Capa Jornal Amazônia
‘Mago das unhas’ está em liberdade após mais de dois meses preso em operação contra jogos de azar

O influencer Gleison Lima Soares havia sido detido em 17 de abril na Operação “All In”

O Liberal
fonte

A imagem mostra o influencer Mago das Unhas. (Foto: Redes Sociais)

Gleison Lima Soares, mais conhecido como “Mago das Unhas”, foi posto em liberdade na tarde desta quinta-feira (14) após mais de dois meses preso em uma investigação contra jogos de azar. No documento sobre a revogação da prisão preventiva, a que O Liberal teve acesso, consta que o influencer poderá retornar para as redes sociais. Gleison fará o uso de tornozeleira eletrônica devido à investigação ainda estar em andamento.

Mago das Unhas foi detido no dia 17 de abril deste ano, durante a Operação “All In”, que apurava um esquema milionário de promoção e exploração de jogos de azar por meio de plataformas digitais, como o chamado “jogo do tigrinho”. Na ocasião, a influencer Noelle Araújo também foi presa. No entanto, ela recebeu um alvará de soltura em seu favor e Gleison permaneceu sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

No documento consta que Mago terá que cumprir medidas cautelares para permanecer em liberdade. São eles: uso do monitoramento eletrônico por 6 meses; não frequentar bar, casas de shows, boates, casas noturnas e semelhantes; manter ocupação lícita; não se apresentar em público bêbado ou ingerindo bebidas alcoólicas; apresentar endereço fixo; e não se ausentar da comarca por mais de oito dias.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

