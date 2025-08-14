‘Mago das unhas’ está em liberdade após mais de dois meses preso em operação contra jogos de azar
O influencer Gleison Lima Soares havia sido detido em 17 de abril na Operação “All In”
Gleison Lima Soares, mais conhecido como “Mago das Unhas”, foi posto em liberdade na tarde desta quinta-feira (14) após mais de dois meses preso em uma investigação contra jogos de azar. No documento sobre a revogação da prisão preventiva, a que O Liberal teve acesso, consta que o influencer poderá retornar para as redes sociais. Gleison fará o uso de tornozeleira eletrônica devido à investigação ainda estar em andamento.
Mago das Unhas foi detido no dia 17 de abril deste ano, durante a Operação “All In”, que apurava um esquema milionário de promoção e exploração de jogos de azar por meio de plataformas digitais, como o chamado “jogo do tigrinho”. Na ocasião, a influencer Noelle Araújo também foi presa. No entanto, ela recebeu um alvará de soltura em seu favor e Gleison permaneceu sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).
No documento consta que Mago terá que cumprir medidas cautelares para permanecer em liberdade. São eles: uso do monitoramento eletrônico por 6 meses; não frequentar bar, casas de shows, boates, casas noturnas e semelhantes; manter ocupação lícita; não se apresentar em público bêbado ou ingerindo bebidas alcoólicas; apresentar endereço fixo; e não se ausentar da comarca por mais de oito dias.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
