Homem desaparecido é encontrado com vida no Rio Tucumanduba, em Abaetetuba

O homem de 22 anos que estava dado como desaparecido após cair na água, na Baía de Abaetetuba, foi encontrado com vida no Rio Tucumanduba, segundo a Polícia Civil. Ele estava em uma embarcação quando caiu no rio e passou duas horas boiando no aguardo de um resgate.

Em nota, a Polícia Civil informa que o jovem relatou que estava em uma embarcação que transportava açaí quando caiu ao tentar fechar uma porta de emergência e tropeçar em um cabo de aço. No momento da queda, os tripulantes estavam dormindo e não escutaram os gritos de socorro, de acordo com o homem de 22 anos.

A vítima boiou por cerca de duas horas até ser resgatada por outra embarcação. Em seguida, o homem entrou em contato com a família e recebeu atendimento em um hospital de Muaná e hidratação. Ele já teve alta médica.