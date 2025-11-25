Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher morre ao ser baleada por dois homens em uma moto em Ananindeua

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi assassinada por dois homens em uma motocicleta

O Liberal
fonte

Agentes do 29º Batalhão de PM informaram que foram acionados via Ciop, por volta de 12h30, para verificar um homicídio. (Foto: Carmem Helena/ O Liberal)

Uma mulher identificada como Ana Roberta de Lima Ferreira, de 27 anos, foi morta a tiros dentro da garagem de uma residência no bairro do Paar, em Ananindeua, nesta terça-feira (25). O crime ocorreu na alameda Onório, por volta das 12 hrs.  De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi assassinada por dois homens em uma motocicleta. 

Agentes do 29º Batalhão de PM informaram que foram acionados via Centro Integrado de Operações (Ciop), por volta de 12h30, para verificar um homicídio. Ao chegarem ao local, constataram o crime. Familiares de Ana Roberta disseram aos agentes que a vítima chegava à residência, que pertence ao tio, e estacionava uma motocicleta preta em frente ao imóvel. Ela foi surpreendida pelos suspeitos e teria tentado correr para dentro da casa. No entanto, quando entrou na garagem foi baleada.

Os familiares disseram aos policiais que acreditavam que a mulher estava sendo seguida pelos assassinos. As pessoas ainda acionaram uma ambulância para tentar socorrer Ana Roberta, mas os médicos apenas confirmaram o óbito no local. Conforme o que os militares verificaram, dos tiros disparados, somente um teria atingido a vítima na região da cabeça. Apenas um cartucho foi visto pelos agentes próximo ao corpo.

A PM informou que fez a verificação no sistema policial e constatou que a Ana Roberta já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e associação criminosa, em uma investigação do Estado do Tocantins. Os policiais relataram que a vítima e o companheiro já seriam conhecidos por envolvimento com facções criminosas. Ainda segundo a PM, os familiares de Ana Roberta que estavam na cena do crime não quiseram passar mais informações sobre a vida pregressa da vítima ou se a mulher estava recebendo ameaças.

A Polícia Civil esteve no local e realizou o levantamento das informações, assim como a verificação sobre a presença de câmeras de segurança para ajudar a entender a dinâmica do homicídio. O corpo foi periciado e removido pela Polícia Científica. 

"O caso foi registrado na Seccional do Paar. A vítima foi identificada como Ana Roberta de Lima Ferreira, que teria morrido por disparos de arma de fogo em sua residência. Segundo informações iniciais, dois homens chegaram em uma moto e um efetuou os disparos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas apurações", detalhou a PC.

mulher é morta a tiros

Ananindeua

Polícia
