Trabalhador rural é encontrado morto com marcas de tiros em Novo Repartimento

A vítima foi localizada em um casebre na Vicinal Três Irmãos

O Liberal
fonte

Trabalhador rural é encontrado morto com marcas de tiros em Novo Repartimento. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem identificado como Eduardo da Silva Souza, de 32 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na segunda-feira (24), em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima estava em um casebre localizado em uma propriedade rural na Vicinal Três Irmãos, na região do Tuerê. Pessoas da área informaram que a vítima seria um trabalhador rural. A Polícia Civil verificou que Eduardo estava na situação de foragido.

“O caso está sendo investigado pela Delegacia de Novo Repartimento. Eduardo da Silva Souza, que tinha um mandado de prisão por lesão corporal em âmbito familiar expedido no domingo (23), foi morto a tiros na vicinal Três Irmãs, na área rural do município. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, comunicou.

Moradores da área acionaram a Polícia Civil e Militar. Os agentes encontraram a vítima com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça. A hipótese levantada é que o crime teria ocorrido na noite anterior.

A área foi isolada para preservar as possíveis pistas que ajudassem a esclarecer as circunstâncias do homicídio. Peritos da Polícia Científica do Pará estiveram no local para analisar a cena do crime e fazer a remoção do corpo. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a autoria e a motivação do crime.

.
