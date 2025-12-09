Roda de Cinema em Belém evidencia melhores filmes de 2025

A arte tem a capacidade de captar aspectos da realidade e transformá-los em fontes de reflexão para o público acerca do que precisa ser melhor compreendido e até mesmo transformado no mundo. Para isso, é fundamental aprofundar estudos e olhares sobre a arte e, consequentemente, acerca da realidade. Desse modo, quem gosta de cinema ou está descobrindo o valor dessa expressão artística pode conferir nesta quarta-feira (10), às 18h30, a Roda de Cinema que o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promove na Casa das Artes, com entrada gratuita. E o que é melhor: convidados especiais participarão de reflexão sobre a produção cinematográfica de 2025.

"A ideia da Roda de Cinema é uma ação que ocorre todo mês lá na Casa das Artes, para estimular o debate sobre filme, cinema, etc. E aí sempre no último mês do ano, em dezembro, nós promovemos essa Roda sobre os melhores filmes do ano. Cada um escolhe qual é o filme, debate, defende a sua ideia, a sua interpretação. E é bacana, porque são vários critérios de avaliação. Na realidade, tem vários critérios sobre o que é um filme bom e o que não é. Então, a ideia é esta, de evidenciar a diversidade, o cinema como arte", destaca Marco Antônio Moreira, coordenador do CEC e crítico de cinema.

Nesta Roda, filmes como "O Agente Secreto", "Uma Batalha Após a Outra" e "O Último Azul" destacaram-se internacionalmente e deverão ser analisados pelos participantes do evento cultural. "A intenção da Roda é que as pessoas possam participar e procurar saber quais são esses filmes e buscar assistir. Então, o objetivo é estimular o debate e sugerir que as pessoas possam assistir a mais filmes", arremata Marco Antônio Moreira.

Entre os convidados confirmados para a Roda de Cinema estão os professores John Fletcher e Alex Damasceno, além de outros participantes ligados à crítica, à pesquisa e à formação cinematográfica.

Filmes

No ano em que "Ainda Estou Aqui" conquistou o Oscar 2025 de Melhor Filme Estrangeiro, o mundo do cinema esteve agitado. O público pôde conferir, além dos trabalhos indicados ao Oscar 2025, filmes como "Nosferatu"; Capitão América em "Admirável Novo Mundo"; "Better Man: A História de Robbie Williams"; "Mickey 17"; "Vitória"; "Minecraft"; "Pecadores"; "Thunderbolts*" ou "Novos Vingadores"; "Homem com H"; "Missão: Impossível - O Acerto Final"; "Lilo & Stitch"; "Karatê Kid: Lendas"; "Bailarina"; "Como Treinar o Seu Dragão"; "Extermínio: A Evolução"; "F1"; "Elio"; "Jurassic World: Recomeço"; "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado" (sequência/reboot); "Amores Materialistas"; "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

"Superman"; "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda"; "Corra Que a Polícia Vem Aí!"; "Juntos"; "O Último Azul"; "Uma Batalha Após a Outra"; "Frankenstein"; "Invocação do Mal 4"; "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"; "Coração de Lutador"; "O Bom Bandido" e "O Telefone Preto 2"; "Se Não Fosse Você"; "Tron: Ares"; "O Agente Secreto"; "Eddington"; "Bugonia"; "Morra, Amor" e "Wicked: Parte 2"; "Truque de Mestre: O 3º Ato"; "O Sobrevivente", remake da década de 1980; "Anaconda"; "D.P.A. 4 - O Fantástico Reino de Ondion"; "Avatar: Fogo e Cinzas".

Serviço:

Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC)

Em 10 de dezembro de 2025

Às 18h30

Na Casa das Artes, na

R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 - Nazaré, Belém - PA

Com entrada gratuita