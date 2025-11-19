Capa Jornal Amazônia
Empresa de Virgínia Fonseca vai pagar R$ 5 milhões por danos morais coletivos

As queixas dos consumidores se concentravam especialmente em atrasos na entrega de produtos e falta de retorno do atendimento pós-venda

Gabrielle Borges
fonte

Marca de Virgínia apresenta uma série de reclamações online (Foto: Site WePink)

A marca de cosméticos WePink, fundada pela influenciadora Virgínia Fonseca e atualmente administrada pelo Grupo Wep, terá de pagar R$ 5 milhões por dano moral coletivo após firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público de Goiás (MP-GO).

O acordo ocorre após uma série de investigações sobre o grande volume de reclamações registradas contra a empresa, que ultrapassaram a marca de 120 mil manifestações de consumidores em plataformas de atendimento.

As queixas dos consumidores se concentravam especialmente em atrasos na entrega de produtos, falta de retorno do atendimento pós-venda e problemas com estornos ou trocas. A alta demanda e a expansão rápida da marca contribuíram para o acúmulo de reclamações, o que levou o MP-GO a instaurar procedimentos para apurar possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor.

A indenização será paga em 20 parcelas de R$ 250 mil, o que, segundo o órgão, facilita o cumprimento do TAC sem comprometer as atividades da empresa.A partir das investigações, o Ministério Público concluiu pela necessidade de reparação coletiva, considerando que a situação teria causado transtornos generalizados aos clientes.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

