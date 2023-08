Virgínia Fonseca faz vídeo mostrando batom que não sai da boca e internautas apontam 'falha'; vídeo

Virgínia Fonseca se envolveu em mais uma polêmica de maquiagem e, dessa vez, não foi pela sua base. A influenciadora publicou um vídeo tirando sua maquiagem e mostrando dificuldade em tirar o batom, da marca WePink. Porém, alguns internautas logo perceberam um pequeno "erro".

"Ô, gente, se esse batom da WePink soubesse o sono que eu tô, ele sairia mais fácil", escreveu a influenciadora, tentando provar a durabilidade de seu produto. O vídeo corta para um "round 2", em mais uma tentativa para tirar a maquiagem.

No entanto, os fãs a acusaram de ter retocado o batom entre um vídeo e outro. "Não aguento com a Virgínia retocando o batom pra fingir que ele não saiu", escreveu uma usuária do Twitter.

Logo o vídeo viralizou nas redes sociais com vários comentários criticando e muitos a chamando de "trambiqueira". Confira alguns:

