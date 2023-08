Influenciadora Virgínia Fonseca usa novo biquíni e faz sucesso na web

Virgínia Fonseca usou seu Instagram para compartilhar um momento de relax, aproveitando o sol à beira da piscina em Orlando, nos Estados Unidos. No clique, a influenciadora aparece usando um biquíni fashionista que chamou a atenção de seus seguidores.

A peça usada por Virgínia é um top estilo cortininha com tiras fixas nos ombros e também para amarração nas costas. Além disso, o acessório conta com um detalhe em argola no centro e uma tira extra removível para amarrações no corpo, trazendo um toque ainda mais estiloso à produção.

Já a parte de baixo da peça conta com detalhe em elástico embutido nas tiras laterais, que valoriza o bumbum. Cada peça do biquíni custa R$ 105 e faz parte de uma coleção da marca Sunbali Beachwear.

Os comentários da publicação destacaram a beleza de Virgínia. Elogios como "nossa, que fotão", "uma Barbie perdida nos EUA" e "meta de corpo" foram adicionados à postagem. O marido da influenciadora, Zé Felipe, também deixou seu comentário: "Linda demais! Te amo", escreveu o cantor.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)