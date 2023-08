Juju Salimeni exibe corpo definido durante coroação de rainha de Bateria da Barroca Zona Sul

A influenciadora Juliana Salimeni foi coroada rainha de Bateria da Faculdade do Samba Barroca Zona Sul, na noite de ontem, 6, em São Paulo. A modelo exibiu o seu corpo malhado em um look com pedrarias rosas, um das cores da Escola de Samba. Confira!

A influenciadora e musa fitness Juju Salimeni postou um vídeo em seu Instagram na noite de ontem, 6, mostrando como foi a coroação e exibindo um corpo definido e bumbum redondo no traje de rainha de Bateria da Faculdade do Samba Barroca Zona Sul. Na legenda ela avisa que a rainha de bateria chegou e agradeceu a parceria e convite. "A sua rainha chegou @barrocazsoficial! Estou pronta para receber a coroa da @bateriatudonosso e selar uma parceria que será de muitos anos se Deus quiser! Muito feliz e honrada”

Confira o vídeo no Instagram da influenciadora:

Em seu Instagram Juju sempre posta conteúdos relacionados ao seu estilo de vida. Entre as últimas postagens Salimeni aparece treinando e, também, usando um biquíni fio-dental, mostrando seu bumbum durinho.