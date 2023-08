Ator Carmo Dalla Vecchia beija amigo em shopping do Rio de Janeiro

O ator Carmo Dalla Vecchia, 51 anos, que interpreta o personagem Érico Requião, na novela da Rede Globo "Amor Perfeito" foi fotografando dando um selinho em um amigo, durante um passeio em um Shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de ontem, 6. Os amigos circulavam de mãos dadas. Confira!

VEJA MAIS

Carmo Dalla Vecchia aparece nas fotos de mãos dadas com o amigo e, em um determinado momento, dá um selinho no homem. O marido de Carmo, o autor João Emanuel Carneiro, 53 anos, também estava presente no passeio, um pouco atrás, conversando com outra pessoa. Carmo e João Emanuel são casados há 18 anos e têm um filho de 4 anos.