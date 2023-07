Angus Cloud, ator de ‘Euphoria’, morre aos 25 anos

O ator Angus Cloud, conhecido por atuar como Fez na série “Euphoria”, morreu aos 25 anos, nesta segunda-feira (31). A notícia foi confirmada pelo site TMZ. Ele estava na casa da família, no estado americano da Califórnia. A causa da morte não foi divulgada, porém, o comunicado enviado pela família do artista ao portal dá a entender que as circunstâncias do seu falecimento se devem a problemas de saúde mental.

Na semana passada, o pai de Cloud havia falecido e a família ainda vivia o luto pela perda. "O único conforto que temos é saber que Angus está agora reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus era muito aberto a respeito de sua batalha com a saúde mental, e esperamos que sua morte seja uma lembrança a todos de que não estão sozinhos e não deveriam combater este problema por conta própria, em silêncio”, dizia um trecho do documento enviado ao TMZ.

Trajetória

Angus ficou mundialmente famosa por causa da atuação no seriado, onde trabalhou pela primeira vez como ator. Ao longo das duas primeiras temporadas, ele se destacou como um traficante de drogas amigo da protagonista, interpretada por Zendaya.

Além de "Euphoria", Cloud também participou dos filmes “North Hollywood” (2021) e "The Line" (2023). Em maio, ele tinha sido anunciado em um filme de monstros dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, dupla de "Pânico 6" (2023).