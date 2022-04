O que é o 'desafio Euphoria', que apavora pais, professores e médicos

O "desafio Euphoria", inspirado na série da HBO, começou a viralizar recentemente entre adolescentes no aplicativo Tik Tok e vem preocupando pais, médicos e professores. A "brincadeira" consiste em raspar pó de corretivo escolar e inalar, para similar o uso de cocaína. O desafio, no entanto, representa um risco à saúde dos adolescentes, além de incentivo ao uso de drogas.



Em geral, os vídeos postados no aplicativo mostram adolescentes fazendo o desafio Euphoria durante os intervalos escolares, nos banheiros das escolas, mas há também vídeos em sala de aula. As escolas estão adotando medidas rígidas para inibir a continuidade do desafio. Os alunos identificados nos vídeos dos desafios estão recebendo suspensão e, em alguns casos, expulsão. Foram registrados casos de punições em São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Médicos alertam que a inalação de corretivo pode causar danos às mucosas e potencializar doenças inflamatórias como rinite e sinusite. Há também o risco de intoxicação.



A série Euphoria tem classificação indicativa para maiores de 18 anos.