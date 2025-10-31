Vini Jr. se envolve em polêmica com melhor amiga de Virginia; saiba o que aconteceu

Vini Jr. movimentou as redes sociais na madrugada sexta-feira (31/10) por um motivo, no mínimo, inesperado: Um simples emoji de coração vermelho, que foi comentado na foto de uma amiga da namorada Virgínia. Saiba mais a seguir.

O jogador do Real Madrid comentou em uma publicação de Duda Freire, melhor amiga da namorada, Virginia Fonseca, e isso foi o suficiente para causar polêmica entre os internautas. Vini comentou um emoji de coração vermelho em um carrossel de fotos de Duda Freire, em que ela mostrava sua fantasia de sereia durante uma festa de Halloween, onde aparecia acompanhada de amigas, incluindo a própria Virginia.

Vini também apareceu em algumas das imagens, já que também participou da celebração de dia das bruxas. Entretanto, o comentário do jogador chamou mais atenção que as próprias fotos e das pessoas que estavam lá.

De forma rápida, o emoji postado pelo jogador ganhou milhares de curtidas e se tornou o centro das conversas. Usuários correram para a postagem para conferir o comentário e as opiniões sobre tal atitude foram divididas.

Alguns acharam desnecessário o gesto de Vini na foto da melhor amiga da namorada. Outros defenderam o craque e não viram nada demais: “Não tem nada de mais nisso. Vocês enxergam coisa onde não tem”, comentou um internauta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)