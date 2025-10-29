Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini Jr. se desculpa por reação em El Clásico após três dias: 'Às vezes, a paixão me domina'

O camisa 7 também conversou pessoalmente com seus companheiros durante os treinamentos desta manhã

Estadão Conteúdo

Vinicius Júnior tornou público nesta quarta-feira, 29, seu pedido de desculpas aos torcedores e elenco do Real Madrid por seu comportamento na vitória sobre o Barcelona por 2 a 1 no El Clásico de LaLiga (Campeonato Espanhol). O camisa 7 também conversou pessoalmente com seus companheiros durante os treinamentos desta manhã, acerca do episódio com Xabi Alonso no domingo.

VEJA MAIS

image Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro
O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

image Ex-jogador do Real Madrid confessa: 'Eu venderia Vini Jr. para trazer Haaland'

"Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído em El Clásico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente", afirmou o atacante.

A substituição de Vini Jr. ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid já vencia o Barcelona por 2 a 1 no Santiago Bernabéu - placar que se manteria até o apito final. Ao ter seu número mostrado na placa, o brasileiro xingou Xabi Alonso e questionou a decisão no banco de reservas. "Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir", teria dito o atacante, pela leitura labial das câmeras da transmissão.

"Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa", pontuou o jogador. O Estadão apurou que o Real Madrid não planeja quaisquer tipos de punição ao jogador por seu comportamento. "Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia."

O episódio revelou publicamente o descontentamento do brasileiro com Xabi Alonso, que não tem peças incontestáveis no ataque além de Mbappé. Por isso, dos 13 jogos disputados, Vini foi titular em dez, e substituído em sete destes. Nas outras partidas, veio do banco de reservas. São cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid em 2025/2026, números positivos, mas que não garantem a vaga de titular na equipe.

Por não ser mais um titular absoluto, ele pode se tornar uma moeda de troca do clube merengue no futuro. Principalmente em meio às conversas de renovação contratual, que estão travadas desde a última temporada. O vínculo de Vini com o Real se encerra em junho de 2027, e o jogador busca uma valorização salarial diante do interesse bilionário do futebol saudita.

Ganhar minutos com o Real Madrid significa aumentar o poder de barganha nas discussões sobre a renovação contratual. Sem isso, o brasileiro precisa se apoiar no passado recente - dois títulos de Champions League, com gols em finais, e prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa - para convencer o clube merengue a desembolsar o montante pedido pelo estafe do camisa 7.

Ao mesmo tempo em que busca reconquistar a posição que tinha no Real Madrid com Carlo Ancelotti, Vini Jr. anunciou nesta semana o início de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, após idas e vindas do casal desde o último mês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Vini Jr.

desculpa
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Árbitras paraenses são escaladas para jogo da Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Gleika Pinheiro e Elaine Melo estarão em campo para compor a equipe de arbitragem do duelo contra o México

29.10.25 9h35

VÔLEI

FIVB divulga calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira

Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro

28.10.25 21h21

SÉRIE B

Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B

Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo

28.10.25 17h37

FUTEBOL

Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei

Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada

28.10.25 17h18

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira

29.10.25 7h00

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

DIAS HISTÓRICOS

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

28.10.25 22h46

Futebol

Árbitras paraenses são escaladas para jogo da Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Gleika Pinheiro e Elaine Melo estarão em campo para compor a equipe de arbitragem do duelo contra o México

29.10.25 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda