O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

Gabrielle Borges
fonte

Descubra os valores das joias de Virginia dadas por Vini Jr (Reprodução/ Redes Sociais/ @vinijr)

O anúncio oficial do namoro entre o jogador Vini Jr. e Virginia Fonseca “quebrou a internet” na terça-feira (28/10)  e, claro, chamou atenção também pelo presente de luxo que o jogador do Real Madrid ofereceu à influenciadora. Nas fotos da comemoração, entre balões em forma de coração, ursos de pelúcia e decorações românticas feitas de pétalas de rosa, surgem também duas caixinhas azuis de uma das marcas de grife mais caras do mundo: a Tiffany & Co. 

Pouco tempo depois, em meio às celebrações pelo anúncio do namoro, Virginia apareceu nas redes sociais usando as peças de grife: um bracelete e um anel. Mas o valor de cada um deles é o que mais chama a atenção. Saiba mais abaixo.

Quanto custou as joias dadas por Vini Jr para Virgínia?

De acordo com a apuração feita do Metróploes, Virginia vestia peças da coleção “Tiffany Knot”, que se destacam pelo design elegante em ouro rosé com detalhes em diamante e os valores, sendo eles:

  • Bracelete de duas voltas em ouro rosé – Avaliação aproximada: R$ 202 000.
  • Anel do mesmo modelo e material – Estimativa: R$ 50 000.
  • Total estimado das duas peças: R$ 252 000.

Por que o valor e as joias chamaram tanta atenção?

A Tiffany & Co. é uma casa de joalheria reconhecida mundialmente, o que adiciona prestígio (e preço) às peças selecionadas por Vini Jr. Além disso, a linha “Tiffany Knot” faz parte de uma coleção premium, ou seja, não é apenas uma joia casual. Logo, trata-se de uma peça sofisticada, com design exclusivo e acabamento em ouro rosé e diamantes.

Além disso,  as peças foram usadas justamente no momento em que o casal anunciou o namoro, ou seja, têm impacto para fãs, marca e mídia. A publicação de Virginia nas redes registrou alto engajamento e despertou curiosidade sobre “quanto custam” os presentes. O nome da influenciadora ainda ficou nos assuntos mais comentados do mundo no X.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

