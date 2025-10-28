Virginia e Vini Jr.: quem é o mais rico? Compare as fortunas dos namorados

Aos 25 anos, Virginia Fonseca e Vinícius Júnior são dois fenômenos em suas áreas. Enquanto ela domina as redes sociais e o mundo dos negócios digitais, o atacante brilha nos gramados da Europa, defendendo o Real Madrid e a seleção brasileira.

Ambos acumulam fortunas milionárias e estão entre as personalidades mais ricas do país, mas afinal, quem tem mais dinheiro?

Virginia Fonseca: império digital e sucesso empresarial

Com uma carreira consolidada como influenciadora e empresária, Virginia Fonseca transformou sua popularidade em um verdadeiro império. À frente da marca de cosméticos WePink e de uma produtora de conteúdo, a influenciadora possui uma fortuna estimada em mais de R$ 90 milhões. Além disso, sua presença nas redes sociais é uma máquina de lucro: cada postagem patrocinada pode render mais de R$ 300 mil.

Virginia também se destaca pela habilidade de diversificar os negócios. Ela investe em produtos de beleza, shows e publicidade, além de comandar um dos canais mais rentáveis do YouTube no Brasil. Sua imagem está associada a grandes marcas e parcerias que a colocam entre as empreendedoras mais influentes do país.

Vini Jr.: craque global e contratos milionários

Do outro lado, Vinícius Júnior, de 25 anos, é hoje um dos principais nomes do futebol mundial. Com um salário anual de cerca de R$ 120 milhões no Real Madrid, o atacante ainda fatura valores expressivos com patrocínios e publicidade. Contratos com marcas como Nike, EA Sports e Red Bull fazem parte de sua renda paralela.

Segundo estimativas de veículos internacionais, a fortuna total de Vini Jr. já ultrapassa os R$ 200 milhões. Além do sucesso em campo, o jogador é conhecido por investir em imóveis e ações, além de apoiar projetos sociais voltados à juventude no Brasil.

Seja nos gramados ou nas redes sociais, os dois representam a nova geração de brasileiros que uniu estratégia e visão de negócio para conquistar cifras milionárias e inspirar milhões de fãs ao redor do mundo.