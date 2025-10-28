Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Virginia e Vini Jr.: quem é o mais rico? Compare as fortunas dos namorados

Influenciadora e jogador do Real Madrid figuram entre os brasileiros mais bem pagos da atualidade

O Liberal

Aos 25 anos, Virginia Fonseca e Vinícius Júnior são dois fenômenos em suas áreas. Enquanto ela domina as redes sociais e o mundo dos negócios digitais, o atacante brilha nos gramados da Europa, defendendo o Real Madrid e a seleção brasileira.

Ambos acumulam fortunas milionárias e estão entre as personalidades mais ricas do país, mas afinal, quem tem mais dinheiro?

Virginia Fonseca: império digital e sucesso empresarial

Com uma carreira consolidada como influenciadora e empresária, Virginia Fonseca transformou sua popularidade em um verdadeiro império. À frente da marca de cosméticos WePink e de uma produtora de conteúdo, a influenciadora possui uma fortuna estimada em mais de R$ 90 milhões. Além disso, sua presença nas redes sociais é uma máquina de lucro: cada postagem patrocinada pode render mais de R$ 300 mil.

VEJA MAIS

image Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos
Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

image Filha da atriz pornô Elisa Sanches critica Virginia Fonseca por uso de anabolizantes; veja o vídeo!
Gabriela Zito reage a vídeo de influenciadora e alerta sobre os riscos do uso de bomba para saúde física e mental

image CPI das Bets: entenda a polêmica entre mãe de Virginia e Padre Patrick
Matriarca da influenciadora criticou religioso por declarações na CPI das Apostas e gerou confusão

Virginia também se destaca pela habilidade de diversificar os negócios. Ela investe em produtos de beleza, shows e publicidade, além de comandar um dos canais mais rentáveis do YouTube no Brasil. Sua imagem está associada a grandes marcas e parcerias que a colocam entre as empreendedoras mais influentes do país.

Vini Jr.: craque global e contratos milionários

Do outro lado, Vinícius Júnior, de 25 anos, é hoje um dos principais nomes do futebol mundial. Com um salário anual de cerca de R$ 120 milhões no Real Madrid, o atacante ainda fatura valores expressivos com patrocínios e publicidade. Contratos com marcas como Nike, EA Sports e Red Bull fazem parte de sua renda paralela.

Segundo estimativas de veículos internacionais, a fortuna total de Vini Jr. já ultrapassa os R$ 200 milhões. Além do sucesso em campo, o jogador é conhecido por investir em imóveis e ações, além de apoiar projetos sociais voltados à juventude no Brasil.

Seja nos gramados ou nas redes sociais, os dois representam a nova geração de brasileiros que uniu estratégia e visão de negócio para conquistar cifras milionárias e inspirar milhões de fãs ao redor do mundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

28.10.25 16h31

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

POLÊMICA

Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

Após o afastamento de Fernanda Tripode, advogado de Marcela Tomaszewski também deixou o caso, alegando discordância com a decisão da cliente

27.10.25 19h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

SUCESSO

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

28.10.25 16h31

papais

Nasce bebê de Chris Evans e Alba Baptista

O bebê é uma menina e se chama Alma Grace Baptista Evans

28.10.25 15h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda