Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

O atacante Vini Jr, astro da Seleção Brasileira e destaque do Real Madrid, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (28/10) ao revelar que está namorando a influenciadora Virginia Fonseca. O jogador fez o pedido oficial em grande estilo e compartilhou o momento romântico em seu perfil no Instagram, que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Na publicação, Vini mostrou uma decoração luxuosa e intimista, com pétalas de rosas, balões vermelhos e uma caixa com as alianças de namoro. A legenda escolhida foi simples, mas cheia de emoção: “V❤️V”, remetendo às inicias dos dois nomes.

Pedido romântico emociona e surpreende fãs e internautas

Em poucos minutos, a postagem de Vini Jr alcançou milhões de curtidas e comentários de fãs e amigos do casal, que comemoraram a nova fase. Celebridades e colegas de profissão deixaram mensagens parabenizando os dois.

“Vocês são perfeitos juntos!”, comentou um internauta. “O quê? Como assim?”, escreveu outro. O casal, que já vinha sendo visto junto em eventos e viagens recentes, agora confirmou oficialmente o relacionamento, colocando fim aos rumores que circulavam há semanas nas redes.



Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.