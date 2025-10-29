Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia se fantasia de Cruella para festa de Halloween com filhos e Vini Jr. em Madri

Estadão Conteúdo

Virginia Fonseca virou a personagem Cruella de Vil, do filme 101 Dálmatas, nesta quarta-feira, 29, e fantasiou os filhos de dálmatas para uma festa de Halloween em Madri com Vini Jr., novo namorado da influenciadora. O jogador usou uma máscara assustadora de palhaço.

Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, 3, e José Leonardo, de um ano, filhos da apresentadora do SBT com Zé Felipe estão na Espanha, assim como a mãe dela, Margareth Serrão.

O atleta deixou três emojis de apaixonado na sequência de fotos postadas por Virginia nas redes sociais.

O casal assumiu o namoro publicamente na última terça-feira, 28, e a postagem teve mais de 11 milhões de curtidas e cinco milhões de compartilhamentos.

Palavras-chave

VIRGÍNIA FONSECA/VINI JUNIOR/FESTA/HALLOWEEN
Cultura
