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Oscar 2026: brasileiros se revoltam após derrotas de O Agente Secreto e Wagner Moura

A vitória de Valor Sentimental não foi uma grande surpresa. A obra de Joachim Trier era considerada a grande favorita

Estadão Conteúdo
fonte

'O Agente Secreto' (Divulgação)

O Brasil não obteve vitórias na noite do Oscar deste domingo, 15. O filme O Agente Secreto, o ator Wagner Moura e o diretor de fotografia Adolpho Veloso foram superados em suas respectivas categorias, como Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Fotografia.

A derrota dos representantes brasileiros na premiação gerou forte repercussão nas redes sociais. Cinéfilos e torcedores expressaram revolta contra a Academia, utilizando piadas e provocações para lamentar os resultados.

A torcida nacional lamentou, em especial, a não vitória do longa de Kleber Mendonça Filho. O filme foi derrotado na categoria de Melhor Filme Internacional pelo rival norueguês Valor Sentimental.

"Valor Sentimental": O favorito da categoria

Apesar da frustração brasileira, a vitória de Valor Sentimental não foi inesperada. A obra do diretor Joachim Trier já era considerada a grande favorita para o prêmio de Melhor Filme Internacional.

O longa europeu teve um destaque significativo no Oscar, acumulando nove indicações. Em 2026, Valor Sentimental figurou como o terceiro filme mais indicado, ao lado de produções como Frankenstein e Marty Supreme.

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