Paraense Nirah é convidada da Globo para o The Town 2025

A cantora paraense Nirah, que ficou conhecida nacionalmente após integrar o elenco do programa Estrela da Casa, da TV Globo, foi convidada pela emissora para participar do festival The Town 2025. A artista estará presente no estande da Globo, um dos espaços mais disputados do evento, com ativações exclusivas e presença de talentos da casa.

O The Town, realizado em São Paulo, é um dos maiores festivais de música do país, reunindo grandes nomes da música nacional e internacional. A participação de Nirah acontece como parte da estratégia da Globo de integrar artistas revelados em seus programas ao público do festival, promovendo encontros e experiências com os visitantes.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a agenda de Nirah no evento, mas a presença da artista no estande da emissora já é uma das atrações confirmadas pelo canal.