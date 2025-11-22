Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘A arte me salvou’: Ator Adanilo compartilha trajetória e ativismo na COP30

O premiado ator, que saiu do bairro da Compensa para as grandes produções brasileiras, compartilha suas vivências e reforça o poder da arte na construção de futuros possíveis.

Bruna Dias Merabet
fonte

Em passagem por Belém, Adanilo destaca a diversidade de lutas amazônicas, celebra encontros com artistas e lideranças indígenas e fala sobre como o teatro transformou sua vida (Cristino Martins)

Pela primeira vez em Belém, o ator e ativista Adanilo se manteve presente nas vivências regionais no local, participando de painéis e de momentos da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 – COP30. Natural de Manaus, ele soma papéis importantes em projetos artísticos, incluindo audiovisuais premiados.
Na sua agenda em Belém, Adanilo esteve na II Mostra Pan-Amazônica de Cinema, realizada no Cine Líbero Luxardo, que reuniu produções e debates sobre o audiovisual da região.

“Eu fico sentindo, e essa sensação se aflora muito mais aqui, que a gente naturalmente está em várias frentes, são vários contextos de luta e várias formas de a gente se pronunciar. Eu, enquanto artista, acho que não me vejo criando obras que não falem da Amazônia, da periferia de Manaus, mais especificamente de um lugar onde eu tenho mais conhecimento, dos contextos indígenas que envolvem a nossa região como um todo. Aqui em Belém, tenho encontrado indígenas de diversos contextos. Isso tem sido muito interessante para a gente perceber que a luta é muito diversa, muito múltipla. Por exemplo, ao participar do painel sobre cinema amazônico, na mesma mesa estavam pessoas de diferentes contextos: tinha a Samara Borari, lá de Santarém, o Estevão Ciavatta, que produz muitas coisas com o coletivo Munduruku, da Beka Munduruku. A gente tem muitos olhares diferentes para uma mesma luta”, pontua.

O artista diz ainda que estar em Belém nesse contexto de arte e debates sociais e climáticos é uma oportunidade de agregar e ouvir essas diversas frentes: “Eu saio daqui muito reflexivo com isso tudo, em como a minha arte reflete para essa melhoria que a gente espera. O que eu consigo produzir para melhorar o contexto em que eu estou inserido? Que mundo é esse que eu quero para a minha filha? Tenho uma filha de oito anos, então acho que a preocupação é um pouco permanente nesse sentido aqui.”

Adanilo usa sua representatividade para lutar por espaços mais amplos no audiovisual e nas artes para artistas indígenas, combatendo a ideia de que os povos originários se limitam a estereótipos colonizadores. Ele destaca que acha difícil ser artista e não ser ativista, já que, naturalmente, a arte leva a pessoa por esse caminho.

“Acho a arte imprescindível! Hoje eu estava conversando com o Adriano Barroso, ator maravilhoso aqui de Belém e meu amigo. Eu estava explicando para ele algumas influências que eu vejo que Manaus tem, que têm relação direta com o audiovisual. Por exemplo, alguns bairros de Manaus carregam o nome de lugares que existiam em novelas. Tem um bairro que se chama Coroado e foi o nome de um lugar de uma obra dos anos 80. A gente usa o termo galeroso, que tem essa ideia da galera; a palavra foi muito inspirada por um filme norte-americano que se chama The Waters. A gente vê arte como influência direta no comportamento das pessoas. Acho imprescindível para formar uma sociedade; tola é a pessoa que acha que a arte é um instrumento vão, que não serve para nada. A gente tem um poder fundamental de reorganizar a sociedade”, explica.

VEJA MAIS

image Ator Adanilo participa da COP 30 em Belém e integra programação sobre audiovisual amazônico
Galã da Globo, que integrou o elenco de Volta por Cima, publicou registros da passagem pela capital paraense

image ‘Égua, mano!’: Adanilo traz gírias nortistas e amazônidas para novela 'Volta por Cima'; vídeo
O ator interpreta Sidney, um manauara que foi tentar uma melhor vida no Rio de Janeiro, mas nunca esqueceu suas raízes

image Ator e diretor amazonense Adanilo emplaca dois filmes no Festival de Cinema de Gramado 2024
Adanilo estará em "Volta por cima”, nova novela da Globo.

Toda essa valorização da arte, para além do seu profissional, vem do fato de que Adanilo foi uma pessoa salva pela arte. Aos 34 anos, o ator é nascido e criado no bairro da Compensa, na periferia de Manaus. Ele conta que até os 20 anos de idade nunca teve contato com a arte; foi nesse momento que ele viu, pela primeira vez, uma peça de teatro.

“Quando eu conheci esse universo, me maravilhei. Acho que tudo que aconteceu na minha vida foi por conta da arte, por conta do teatro. Devo muito à arte e a tudo que aconteceu na minha vida. Vejo muito o reflexo da arte assim na vida! É a primeira vez que eu estou em Belém; sempre fui muito admirador da arte belenense, principalmente da musicalidade que chega para a gente, acho tão potente, tudo tão forte assim, e vejo claramente as influências das coisas se misturando, como é que essa formação da arte amazônica se dá e como é que está tão entranhada na gente. A gente é artista nato, se formos pensar nos povos originários, que estiveram, estão e sempre estarão aqui nesse território. A arte está completamente entrelaçada: no vestir, pintar, na confecção de seus adereços. Então, acho a arte inerente ao ser humano e é muito importante, inclusive, que a gente possa valorizar cada vez mais os artistas de Belém, Manaus, Amazônia e brasileiros”, opina Adanilo.

O ator participa de grandes obras brasileiras, como atuações em filmes como Marighella, Eureka, O Último Azul, Noites Alienígenas e Oeste Outra Vez; e séries como Cidade Invisível, Dom, Segunda Chamada, Ricos de Amor 2, Um Dia Qualquer, dentre outros.

Em 2022, ele venceu como Melhor Ator no Festival Guarnicê pela atuação no filme Noites Alienígenas. No mesmo ano e com a mesma obra, recebeu Menção Honrosa no Festival de Cinema de Gramado.

O filme O Último Azul foi premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim em 2025. Ele também faturou o Prêmio do Júri dos Leitores de um jornal local. Ainda este ano, o filme venceu um prêmio no festival de Guadalajara International Film Festival.

As obras grandiosas fizeram Adanilo chegar à teledramaturgia em uma novela das nove. Ele atuou em Renascer e Volta por Cima.

“Eu tinha uma carreira bem encaminhada já, acho que isso fez com que eu chegasse até Renascer. Quando eu voltei para Manaus depois que a novela tinha começado, era uma loucura, é aquilo que as pessoas falam: todo mundo te reconhece na rua. Mais do que isso, infelizmente a gente tem poucos representantes do Norte, como atores e atrizes, dentro da teledramaturgia brasileira de maneira geral. Então, quando a gente tem um dos nossos, é realmente motivo de louvor, todo mundo fica muito feliz”, explica.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Adanilo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane se forma na CAL com filha de Tadeu Schmidt: 'Que ironia bonita do destino'

Publicação foi feita no domingo (23), durante a celebração da conclusão do curso

24.11.25 12h12

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

LUTO

Morre Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', aos 81 anos

A causa da morte não foi informada

24.11.25 9h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

SAÚDE

Miss Jamaica segue internada na UTI após sofrer queda no Miss Universo

Segundo a Organização Miss Universo Jamaica, a modelo deverá permanecer na UTI por, no mínimo, sete dias

23.11.25 17h27

CELEBRIDADE

Morre cantor Jimmy Cliff, referência do reggae, aos 81 anos

A informação foi divulgada em seu perfil no Instagram, com assinatura da esposa, nessa segunda-feira (24)

24.11.25 8h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda