Quem é nova vocalista da Calcinha Preta? conheca a nova integrante da banda
Com passagem recente pela banda Noda de Caju, a artista já era nome conhecida no universo do forró
A banda Calcinha Preta dá início a uma nova fase ao anunciar Mika Rodrigues como sua mais recente integrante. A cantora cearense, de 29 anos, assume os vocais após a saída de Silvânia Aquino, que encerra sua trajetória no grupo depois de 23 anos de atuação.
Com passagem recente pela banda Noda de Caju, Mika já era nome conhecido no universo do forró, tendo também feito parte de outras formações do gênero. Natural do Ceará, ela começou a cantar ainda na adolescência e ganhou destaque no estado ao integrar o grupo Painel de Controle, antes de emplacar sucessos como Destino e Acho Melhor em sua carreira mais recente.
VEJA MAIS
[[(standard.Article) Vocalista Silvânia Aquino anuncia saída do Calcinha Preta, após 23 anos: 'A história não para']]
A entrada de Mika acontece durante as comemorações pelos 30 anos de história da Calcinha Preta e coincide com outro momento marcante: o retorno de Marlus Viana à formação da banda. Marlus havia deixado o grupo em 2016 para seguir carreira solo, mas, desde então, participou de apresentações especiais com os ex-companheiros.
Agora, ele retorna de forma definitiva ao projeto, quase dez anos após sua saída, ocupando o espaço deixado por Silvânia, que, segundo informações de bastidores, teria deixado a banda por motivos contratuais.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA