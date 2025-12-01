Premiação do Gothan Awards 2025 ocorre nesta sexta; 'O Agente Secreto' está entre os indicados

A 35º edição do Gotham Awards 2025 ocorre nesta segunda-feira, 1º, diretamente de Nova York (EUA), abrindo a temporada de premiações cinematográficas que se encerra com o Oscar. Voltada para o cinema independente, a cerimônia será realizada no Cipriani Wall Street.

A premiação será transmitida ao vivo, a partir das 21h (horário de Brasília), no canal do The Gotham Film & Media Institute no YouTube. Wagner Moura, Elle Fanning, Chris Rock, Andrew Scott e Kristen Stewart apresentarão a cerimônia.

Indicados

Entre os candidatos ao prêmio, aparecem o filme brasileiro O Agente Secreto, concorrendo na categoria de Melhor Roteiro Original, e o ator Wagner Moura, que disputa como Melhor Atuação Protagonista.

A lista geral de indicações do Gotham Awards é liderada pelo filme Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, com seis indicações. O filme estrelado por Leonardo Di Caprio concorre em Melhor Filme; Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, para Paul Thomas Anderson; Melhor Atuação Revelação para Chase Infiniti, e Melhor Atuação Coadjuvante, para Benicio Del Toro.

Lista completa de indicados ao Gotham Awards 2025

Melhor Filme

- Bugonia - A Leste de Wall - Toque Familiar - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você - Lurker - Uma Batalha Após a Outra - Sorry, Baby - O Testamento de Ann Lee - Sonhos de Trem

Melhor Filme Internacional

- Foi Apenas um Acidente - Sem Outra Escolha - Nouvelle Vague - Resurrection - Som do Caos

Melhor Documentário

- A 2000 metros de Andriivka - BLKNWS: Termos & Condições - Meus Amigos Indesejáveis: Parte I - Último Ar em Moscou - A Vizinha Perfeita - Coloque Sua Alma na Mão e Caminhe

Melhor Diretor

- Mary Bronstein, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você - Jafar Panahi, por Foi Apenas um Acidente - Kelly Reichardt, por The Mastermind - Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após A Outra - Oliver Laxe, por Sirât

Diretor Revelação

- Constance Tsang, por Blue Sun Palace - Carson Lund, por Eephus - Sarah Friedland, por Toque Familiar - Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai - Harris Dickinson, por Urchin

Melhor Roteiro Original

- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você, Mary Bronstein - Foi Apenas um Acidente, Jafar Panahi - O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho - Sorry, Baby, Eva Victor - Som do Caos, Louise Peter, Mascha Schilinski

Melhor Roteiro Adaptado

- Sem Outra Escolha, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar - Uma Batalha Após a Outra, Paul Thomas Anderson - Pillion, Harry Lighton - Preparação para a Próxima Vida, Martyna Majok - Train Dreams, Clint Bentley, Greg Kwedar

Melhor Atuação Protagonista

- Jessie Buckley, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - Lee Byung-hun, Sem Outra Escolha - Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você - Sopé Dìrísù, A Sombra do Meu Pai - Ethan Hawke, Blue Moon - Jennifer Lawrence, Morra Amor - Wagner Moura, O Agente Secreto - Josh OConnor, The Mastermind - Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee - Tessa Thompson, Hedda

Melhor Atuação Coadjuvante

- Benicio Del Toro, Uma Batalha Após A Outra - Jacob Elordi, Frankenstein - Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental - Indya Moore, Pai Mãe Irmã Irmão - Wunmi Mosaku, Pecadores - Adam Sandler, Jay Kelly - Andrew Scott, Blue Moon - Alexander Skarsgård, Pillion - Stellan Skarsgård, Valor Sentimental - Teyana Taylor, Uma Batalha Após A Outra

Revelação em Atuação

- A$AP Rocky, Céus e Infernos - Sebiye Behtiyar, Preparação para a Próxima Vida - Chase Infiniti, Uma Batalha Após A Outra - Abou Sangaré, História de Souleymane - Tonatiuh, O Beijo da Mulher-Aranha