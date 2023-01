Anitta compra mansão com cascata no Rio de Janeiro; veja fotos e o valor do imóvel

Anitta está cada vez mais poderosa! A cantora comprou uma mansão por R$ 9 milhões em São Conrado, na Zona Sul do Rio, e um dos detalhes chama atenção: o imóvel conta com uma cascata e um riacho que ficam dentro da propriedade cercada de verde. Com um terreno aproximado de 1950 m² na rua Iposeira, a região é conhecida por moradores ricos ricos e famosos. Veja fotos:

Mansão Anitta

A casa chega a ser menor do que a que Anitta ocupava e está à venda na Barra da Tijuca, mas a paisagem compensa. A cantora vai contar com uma estrutura de quatro quartos, sendo duas suítes, mais banheiro social e suíte master com closet e uma banheira de hidromassagem, com vista para a área externa da casa.

O que mais chama atenção na nova mansão da cantora é a riqueza da natureza ao redor. No imóvel, passa um rio, com direito a piscina natural e cascata, além de um ofurô. O terreno conta ainda com um escritório com entrada independente e belíssima vista. O projeto da arquiteta Deborah Wilcox foi vencedor de dois prêmios In Magazine e Casa Shopping Magazine.