Grupo Molejo é assaltado após morte do vocalista Anderson Leonardo

No mesmo dia em que o vocalista do Grupo Molejo, Anderson Leonardo, faleceu, a equipe da banda enfrentou um assalto. Segundo a assessoria do grupo, o crime ocorreu nesta sexta-feira (26) e afetou a comunicação com a imprensa após um dos veículos da equipe ser invadido, mas detalhes não foram divulgados.

Anderson, de 51 anos, morreu em decorrência de complicações em seu tratamento contra um câncer na região inguinal, que vinha desde 2022. Internado em estado grave desde o início de abril, sua família chegou a solicitar doações de sangue.

O sepultamento do artista será realizado neste domingo, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Grupo Molejo e outros nomes do pagode lamentaram sua partida, destacando sua contribuição para o gênero.

Anderson, que deixa quatro filhos, foi lembrado por sua alegria e descontração, mesmo em meio ao tratamento contra a doença.