Kanye West e esposa são flagrados fazendo sexo oral em público

No último domingo (27), um momento íntimo entre Kanye West e sua esposa, Bianca Censori, repercutiu nas redes sociais. O casal, que estava em um passeio de barco em Veneza, na Itália, foi flagrado supostamente fazendo sexo oral. As imagens viralizaram deram o que falar e o nome do rapper chegou a ocupar a primeira posição entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Nas imagens, Kanye West aparece sentado e com as calças abaixadas, mostrando suas nádegas. Enquanto isso, Bianca Censori está ajoelhada na frente do rapper, com ele acariciando sua cabeça. A cena levou muitos a especularem que estavam praticando um suposto ato de sexo oral.

VEJA MAIS

Alguns internautas adotaram uma abordagem mais descontraída, fazendo memes e piadas sobre o ocorrido. No entando, outras pessoas demonstraram desaprovação, chegando a pedir a prisão do rapper.

A lei italiana tem regulamentos estritos sobre o que é considerado "indecência pública". De acordo com essas normas, aqueles que forem pegos praticando atos libidinosos em público podem receber multas de até 309 euros (cerca de R$ 1,6 mil). Até o momento, Kanye West e sua esposa não se pronucniaram publicamente sobre o incidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)