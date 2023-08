Esposa de Kanye, Bianca Censori usa look transparente e revolta italianos: 'Desrespeito'

A arquiteta e designer australiana Bianca Censori esposa do rapper Kanye West e também funcionária da grife do marido tem recebido críticas na internet, por conta das suas roupas transparentes. O casal está desde a semana passada na Itália e os looks incomodaram os italianos. Confira!

VEJA MAIS

Kanye West e Bianca Censori estão aproveitando os passeios na Itália. No entanto, as roupas transparentes de Censori estão incomodando os cidadãos italianos mais conservadores, que foram às redes sociais reclamar. “Não precisamos desse lixo na Itália”, “Vulgar e sem classe, desrespeito!”, “Os italianos são fashion e conservadores, não é preciso esse tipo de exibicionismo”, “Isso é sexy em casa, entre dois adultos, fica feio em público”, são alguns dos comentários feitos na internet.

Além dos comentários sobre as roupas, a esposa de Kanye West também é comparada com a ex-esposa, Kim Kardashian, com que o artista foi casado entre 2014 e 2022 e possuem quatro filhos.