Casa é destruída por incêndio de grandes proporções em Portel, no Marajó

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio em Portel, no arquipélago do Marajó. As chamas teriam iniciado por volta de 10h da manhã, quando não havia ninguém no imóvel, localizado na rua 2 de Fevereiro, no bairro da Cidade. Apesar da gravidade do caso e das perdas materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo as informações iniciais, a casa de madeira tinha dois andares e foi totalmente consumida pelas chamas. Os moradores da área ajudaram no início do combate ao fogo, logo que perceberam a grande quantidade de fumaça que estava saindo da residência. Portel não conta com um Grupamento do Corpo de Bombeiros, então a ação rápida dos moradores, com o apoio de um caminhão-pipa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi essencial para evitar que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos.

Vários vídeos passaram a circular nas redes sociais e mostram a casa pegando fogo, assim como a enorme nuvem de fumaça que atingiu grandes proporções. Os moradores do local ficaram desesperados devido ao risco das chamas se espalharem e queimarem outras casas ao redor. Tudo o que estava na casa de madeira foi perdido devido à rapidez com que o incêndio consumiu a estrutura da residência. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. A Defesa Civil do município deve realizar uma avaliação nos próximos dias.