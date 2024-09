Homem é baleado após tentar assaltar PM no bairro da Marambaia, em Belém

Um policial militar baleou um homem, ainda não identificado, após reagir a um assalto na tarde desta sexta-feira (13/9), no bairro da Marambaia, em Belém. De acordo com a polícia, dois homens em uma motocicleta abordaram o PM, próximo da avenida Augusto Montenegro, e anunciaram o assalto. O militar reagiu à ação criminosa e baleou um dos envolvidos. O segundo suspeito de participação no roubo está sendo procurado pela polícia.

O 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM) foi acionado ao caso e prestou socorro ao suspeito baleado e o encaminhou para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Até agora, o estado de saúde dele não foi revelado.

Com o suspeito, a PM encontrou um revólver municiado. O armamento foi apreendido. O comparsa dele fugiu de moto em direção ao conjunto Gleba I, sem levar nenhum pertence do agente. O 27º BPM realiza rondas para tentar localizá-lo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.