No Pará, dupla tenta assaltar policial militar e acaba baleada

Dois criminosos tiveram uma tentativa de assalto frustrada no município de Santarém. Isso porque, sem saber, eles escolheram o estabelecimento comercial de um policial para praticar o roubo. O caso aconteceu no final desta quinta-feira (5) no bairro Área verde. Ao ser rendido pela dupla o PM reagiu e acabou baleando os dois homens. Um dos alvejados foi preso na hora e levado para o Hospital Municipal e outro foi pego poucas horas depois.

No momento do ocorrido, o dono do estabelecimento recebia uma carga de mercadorias quando foi rendido pelos dois homens. Para o azar dos ladrões o proprietário também é policial militar e estava armado. O PM contou que foi rendido junto com um motorista de caminhão que realizada a entrega e ‘repeliu a injusta agressão’, na tentativa de defesa.

Um dos homens foi baleado na perna e na região do baço e ao tentar fugir caiu, foi pego, depois conduzido para o Hospital Municipal pelo Serviço Móvel de Urgência. O outro também foi baleado, mas conseguiu alcançar fuga. No entanto, ao procurar o Hospital para receber atendimento na mão, local onde foi ferido pela arma de fogo, recebeu a voz de prisão dos policiais.

Um deles é conhecido como ‘Oca’, e já tem ficha criminal. Os dois homens usavam uma moto na ação criminosa que foi apreendida.

Após o atendimento médico os criminosos serão encaminhados para a 16ª Seccional de Polícia de Santarém