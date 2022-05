'Bebê' morre em troca de tiros com a polícia de Igarapé-Miri

​O suspeito Welyson Almeida, que não teve identidade divulgada, morreu nesta quinta-feira (5), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, no bairro Cidade Nova, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará.

“Bebê”, como era conhecido, estaria envolvido com vários crimes registrados na zona rural de Abaetetuba, município vizinho a Igarapé-Miri. O suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Sant’Ana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia não divulgou maiores detalhes sobre a intervenção policial. Portanto, não se sabe se “Bebê” estava na companhia de outras pessoas quando foi alvejado.

O corpo do homem foi removido da unidade hospitalar e, posteriormente, liberado para a família realizar o velório e sepultamento. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. As autoridades policiais irão realizar o levantamento de mais informações sobre os crimes cometidos por Welyson, na tentativa de chegar possivelmente aos comparsas dele.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao Disque Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita, com sigilo garantido.