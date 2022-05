'Molequinho' é sepultado em cemitério de Castanhal nesta quinta (5)

Foi enterrado em um cemitério de Castanhal, no nordeste do Pará, o corpo de José Roberto Gomes Alves, 20 anos, nesta quinta-feira (5). O suspeito com aparência de criança era conhecido como "Molequinho" e foi assassinado a tiros na Feira da Ceasa, nas proximidades do município, na madrugada desta quarta-feira (4).

O jovem vivia em situação de rua e chamava a atenção pela aparência juvenil. Entretando, segundo relatou o delegado Thiago Dias, ele era maior de idade.

O jovem foi alvo de uma dupla de criminosos. Os homens efetuaram disparos contra a vítima e, em seguida, fugiram do local do crime, tomando rumo desconhecido. A Polícia levanta informações a fim de identificar os autores do homicídio.

Morto na feira da Ceasa

Na data da morte de "Molequinho", uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pela área, quando foi acionada para comparecer até a Feira da Ceasa. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o jovem já em óbito.

Foi, então, solicitada a presença da Polícia Civil e da Perícia Científica. Os dois envolvidos no crime ainda não foram identificados pelas autoridades policiais.

Segundo informações de populares, "Molequinho" seria integrante de um grupo de invasores de casa em Castanhal. Porém, a motivação do crime somente deverá ser revelada a partir da investigação a cargo da Polícia Civil.

Uma pessoa da família de "Molequinho" destacou que o corpo pequeno dele seria originado por um fator genético. O jovem foi alvo de tentativas da mãe de retirá-lo da feira, apreensiva de que ele estivesse se envolvendo em crimes. A Delegacia de Castanhal está à frente da investigação do caso.