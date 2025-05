Suspeito morre e arma longa é apreendida pela PM após confronto em Marituba

Um suspeito, identificado como Everson Rezende Cabral, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Marituba, região Metropolitana de Belém. A ação, realizada no sábado (24), resultou na apreensão de uma arma longa e munições. A intervenção policial ocorreu após moradores denunciarem a presença de homens armados no bairro Beija-Flor.

"A Polícia Civil informa que Everson Rezende Cabral morreu após confronto com a Polícia Militar. Perícias foram solicitadas. O caso é investigado pela Seccional de Marituba", comunicou.

Conforme as informações policiais, as guarnições do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) realizavam rondas no bairro Beija-Flor quando receberam a denúncia de que homens estariam armados na região. Ao se aproximarem de uma área de invasão conhecida como ‘Santa Clara’, os policiais ouviram disparos de arma de fogo e reagiram à ameaça.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi alvejado. Com ele, os policiais encontraram uma carabina Galil calibre .30, acompanhada de um carregador e 20 munições. O suspeito chegou a ser socorrido e levado à Unidade Básica de Saúde de Marituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local.

A arma e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Marituba, onde o caso foi registrado e será investigado. O comandante da Rotam, tenente-coronel Adriano Raiol, destacou a importância da ação. “A resposta rápida das nossas guarnições demonstra o comprometimento da Rotam no combate à criminalidade violenta. A apreensão dessa arma de grosso calibre representa mais segurança para a população de Marituba e da Região Metropolitana”, afirmou.