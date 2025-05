Suspeito morre e trio é preso em investigação sobre roubo de cargas no Pará

Um homem morreu e três foram presos durante a operação “Perna Curta”, que visa combater crimes de roubos de cargas nos municípios de Breu Branco e Tailândia. A ação ocorreu nesta quinta-feira (29), em cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí e em conjunto com a 9ª Superintendência Regional. Os quatro suspeitos foram identificados e a equipe policial diligenciou até a localização dos investigados, a fim de cumprir os mandados judiciais. Durante as diligências, um dos sujeitos reagiu à abordagem policial sacando uma arma de fogo de calibre 38 e apontando para os policiais civis. Conforme a PC, a equipe policial reagiu e realizou a defesa para resguardar a vida dos agentes. O suspeito foi alvejado e não resistiu aos disparos.

VEJA MAIS

Segundo a PC, as investigações iniciaram em janeiro de 2023, quando um grupo criminoso roubou um veículo de transporte de cargas que trafegava entre os municípios de Goianésia do Pará e Jacundá. Durante o crime, conforme as apurações, os suspeitos mantiveram as vítimas como reféns e utilizaram de violência e grave ameaça.

Após o caso, foi instaurado um inquérito policial para apuração dos crimes e, no decorrer das investigações, foram analisados diversos elementos informativos como provas técnicas que indicaram a autoria do crime. Além disso, a PC também identificou que os suspeitos estavam vinculados a 12 ocorrências de roubos de cargas, tendo como vítimas duas outras empresas que atuam tanto no Estado do Pará quanto no Maranhão.