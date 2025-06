Animais vítimas de maus-tratos são resgatados durante ação de vacinação no Guamá

Dois filhotes, um cachorro e um gato, foram resgatados em situação de maus-tratos no último sábado (31), durante uma ação de vacinação antirrábica no bairro do Guamá, em Belém. O flagrante foi feito por uma veterinária da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda), enquanto os animais aguardavam atendimento na fila, sob os cuidados de uma tutora.

De acordo com João Feio, assessor da Sepda que participou da abordagem, os sinais de negligência eram visíveis. “A veterinária e outros servidores da Sepda observaram que os animais estavam muito magros e apáticos. Nós pedimos à tutora para irmos à sua casa para entender como esses animais viviam. Chegando lá, não houve mais dúvidas sobre os maus-tratos. Os animais viviam amarrados por uma corda em que mal podiam se mexer e a tutora, mesmo aparentando ter condições financeiras, não alimentava os animais”, contou.

Os filhotes estavam desnutridos, com vermes e em estado de abandono. Após o resgate, foram encaminhados ao Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, onde receberam atendimento médico. Agora, estão em lares temporários e permanecerão sob os cuidados do município até a completa recuperação, para que possam ser disponibilizados para adoção responsável.

Segundo a secretária da Sepda, Eliana Uchôa, a equipe agiu amparada pela legislação. “Os funcionários detectaram logo que os animais não estavam bem. E a secretaria tem esse poder de polícia, ao verificar indícios de maus-tratos ela pode agir para retirar o animal daquela situação”, explicou.

Vacinação e castração

A ação da Sepda no sábado fez parte da campanha de vacinação antirrábica promovida pela Prefeitura de Belém. No domingo (1º), a secretaria também participou do evento “Bicho é Cultura”, realizado na Praça da República. Ao todo, foram vacinados 178 animais e realizados 55 cadastros para castração gratuita.

Desde sua criação, a Sepda já resgatou cerca de 20 animais em situação de risco. Parte deles ainda está em tratamento no Centro de Contro​le de Zoonoses ou em lares temporários, enquanto outros já foram adotados.

Serviço:

A população pode denunciar casos de maus-tratos a animais por meio do número (91) 98209-2918, diretamente com a Sepda, ou pelo disque-denúncia 181, disponível 24 horas. Também é possível acionar a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) pelo telefone (91) 3238-1225.