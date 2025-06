Comerciante 'Zé da Luz' é encontrado morto com marcas de violência em Belém

Um homem identificado como José da Luz do Nascimento Moura, de 64 anos, mais conhecido como “Zé da Luz”, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (2), dentro da casa onde morava, localizada na rua José Assegawa, no bairro do Castanheira, em Belém. A vítima era conhecida como comerciante e descrita por moradores como um homem trabalhador e grande empresário da área.

Segundo informações da polícia, o corpo foi localizado na cozinha da residência por um familiar, que foi até o imóvel e se deparou com a cena. A pessoa acionou as autoridades competentes, que compareceram ao local para as devidas providências.

As Polícias Civil e Científica estiveram na casa. De acordo com a Polícia Científica, que realizou a análise inicial e fez a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), “Zé da Luz” apresentava pelo menos 13 lesões causadas por arma branca, possivelmente uma faca.

Ainda no início da tarde, circularam informações nas redes sociais de que o comerciante teria sofrido um infarto. No entanto, essa hipótese foi descartada após a realização dos exames periciais preliminares.

No local do crime, foram coletados elementos e vestígios que devem auxiliar a Polícia Civil nas investigações. Em nota, a instituição informou que “o óbito de José da Luz do Nascimento Moura, de 64 anos, foi registrado na Seccional Urbana da Marambaia como morte acidental". "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, completou a PC.

Até o momento, a polícia não forneceu mais detalhes sobre a possível dinâmica do crime ou a existência de suspeitos.