Incêndio na Cremação: sete casas são atingidas e 16 pessoas estão desalojadas em Belém

Sete casas foram atingidas no incêndio de grandes proporções registrado na manhã desta quarta-feira (4/6), na passagem Santa Lúcia, entre as ruas 9 de Janeiro e 3 de Maio, no bairro da Cremação, em Belém. Ao todo, cinco imóveis tiveram perda total e outras dois parcialmente danificados. Segundo a Defesa Civil, 22 pessoas foram afetadas pelo sinistro, sendo que 16 estão desalojadas porque tiveram que sair temporariamente de suas casas, mas estão abrigadas com parentes ou amigos; duas estão desabrigadas – perderam completamente suas casas e não têm onde ficar no momento e quatro pessoas continuam nas residências que sofreram apenas danos parciais e permanecem habitáveis.

A ocorrência mobilizou equipes da Defesa Civil do município, do Corpo de Bombeiros do Pará e da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que prestaram apoio imediato às famílias afetadas. Segundo o superintendente do órgão, Vitor Magalhães, o trabalho integrado com o Corpo de Bombeiros foi essencial para conter as chamas e preservar a segurança na área.

“O incêndio iniciou mais ou menos entre 6h30 e 7 horas da manhã. A Defesa Civil foi acionada junto com o Corpo de Bombeiros. Esse trabalho conjunto é de fundamental importância para o gerenciamento da área de risco. Nossa equipe técnica está no local fazendo todo o levantamento minuciosamente, como foi a determinação do nosso prefeito, para garantir que essas famílias tenham seus direitos garantidos e possam voltar à normalidade o mais breve possível”, afirmou o superintendente.

Magalhães destacou que a provável causa do incêndio foi na parte do sistema elétrico, algo comum em áreas com moradias de madeira. Ele ressaltou ainda a importância do projeto “Defesa Civil nos Bairros”, que tem atuado na prevenção de acidentes com fogo e na orientação da população quanto ao uso correto de botijões de gás e instalações elétricas.

“Muitas pessoas não sabem que o relógio do botijão, a mangueira, tudo isso tem prazo de validade e precisa de selo do Inmetro. Temos levado essas informações e capacitado grupos comunitários para que possam atuar em uma primeira resposta dentro das próprias comunidades”, completou.

Assistência social

A Funpapa também está presente no local realizando um trabalho de acolhimento e orientação às famílias vitimadas pelo incêndio, principalmente quanto aos critérios para o encaminhamento de benefícios emergenciais. A técnica Lourdes Cunha conversou com as famílias atingidas para avaliar cada caso. “Cada situação das famílias é um procedimento diferente”, explicou.

Entre os moradores afetados, a aposentada Emerita Barbosa, de 70 anos, relatou o momento de pânico vivido ao perceber as chamas logo após acordar. “Eu estava fazendo café quando escutei o grito da vizinha. Vi o fogo, foi desesperador. Acordei meu filho e minha neta, tiramos o que podíamos de casa. Peguei meus documentos e saímos. O fogo atingiu um pouco a casa de alvenaria que estamos construindo. Estourou a janela e danificou a laje”, contou, ainda abalada.

As equipes da Prefeitura seguem acompanhando a situação das famílias afetadas, que agora serão assistidas pelos serviços sociais do município. A Defesa Civil informou que está finalizando o laudo técnico do ocorrido, documento essencial para garantir o acesso aos benefícios de apoio e reconstrução.