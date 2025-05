Estabelecimento comercial é atingido por incêndio de grande proporção em Tomé-Açu

Um estabelecimento comercial foi atingido por um incêndio de grandes proporções nesta quinta-feira (29), em Tomé-Açu, nordeste do Pará. As chamas iniciaram durante a tarde em um imóvel localizado em uma área comercial na Travessa Cametá, ao lado da feira livre do distrito de Quatro Bocas e próximo ao terminal rodoviário do município. Não há informações sobre feridos.

As chamas de grandes proporções atingiram o móvel de dois andares. Segundo os relatos iniciais, na parte de baixo funciona um supermercado e na parte de cima seriam quartos de hotel. Testemunhas disseram ser possível ver uma grande quantidade de fumaça se espalhando pela via. O fogo estaria se alastrando para os estabelecimentos ao lado. As pessoas que estavam nos imóveis próximos saíram do local às pressas.

Devido à proporção das chamas, os moradores não conseguiram ajudar a combater o fogo. Ainda durante a tarde, um caminhão-pipa foi enviado ao local para ajudar a apagar o incêndio. Não há detalhes sobre o que teria ocorrido para dar início ao incêndio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Tomé-Açu, e aguarda o retorno.