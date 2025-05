Incêndio destrói casa de madeira no conjunto 40 Horas, em Ananindeua

Um incêndio de médias proporções destruiu completamente uma casa de madeira na noite desta terça-feira (27), na passagem da Índia, nas proximidades da avenida Hélio Gueiros, no Conjunto 40 Horas, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 20h e se espalhou rapidamente, consumindo toda a estrutura do imóvel, que já estava bastante desgastado devido ao tempo. A residência teve perda total.

De acordo com os bombeiros, apenas um hom​em, que seria o responsável pelo imóvel, estava no local no momento do incêndio. Ele, no entanto, não soube informar como o fogo teria começado, tampouco forneceu detalhes que pudessem ajudar na identificação da origem das chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.

Apesar da intensidade das chamas, o risco de propagação para outras residências foi considerado baixo, já que há poucos imóveis nas proximidades do local do sinistro.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate ao fogo. O incêndio foi controlado rapidamente. Por volta das 21h, os militares seguiam no rescaldo da área, para eliminar qualquer possível foco remanescente.