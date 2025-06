Ex-presidiário, ‘Sombra’ é morto a tiros em Marabá

Raian Lima Sousa, mais conhecido como “Sombra”, foi assassinado a tiros na tarde de terça-feira (3/6) em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na Rua Alves Maciel, localizada no Bairro Independência. Segundo as informações policiais, o suspeito era ex-presidiário e foi assassinado em uma área conhecida por ser frequentada por usuários de álcool e drogas.

O crime ocorreu por volta de 17h30. Segundo a polícia, uma guarnição da PM realizava rondas pela área quando foi acionada por moradores que relataram sobre um homem que havia sido alvejado por vários disparos de arma de fogo e estava jogado em uma via. Ao chegarem ao local do crime, os policiais encontraram a vítima, que foi identificada como ‘Sombra’. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os socorristas chegaram ao local, somente constataram que Raian Sousa já estava morto.

Segundo o portal Debate, “Sombra” já tinha cumprido pena pelos crimes de furto, roubo e violência doméstica. Não houve testemunhas da execução de ‘Sombra’, informações sobre quem seriam os assassinos e nem a motivação para o crime.

O corpo de Raian Sousa foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia. A Polícia Civil (PC) esteve na cena do crime e fez o levantamento das primeiras informações sobre o assassinato. Um inquérito policial será aberto para elucidar o assassinato.

Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que o homicídio de Raian é apurado pela Delegacia de Homicídios de Marabá. "Perícias foram solicitadas e investigações seguem em andamento para identificar e localizar o autor do crime", comunicou a instituição.