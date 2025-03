Detran afasta agente suspeito de danificar veículo de condutora em Ananindeua

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que afastou um agente de trânsito suspeito de danificar o veículo de uma condutora na manhã deste domingo (9/3), no bairro da Guanabara, em Ananindeua. O caso teve grande repercussão nas redes sociais após o compartilhamento do vídeo em que a viatura do Detran aparece atingindo e danificando a parte frontal de um carro de passeio. O caso está sendo investigado internamente.

“O Departamento de Trânsito do Estado informa que afastou o Agente de Trânsito e já acionou a Corregedoria da autarquia para investigar a abordagem de fiscalização e tomar as providências cabíveis. O Detran reitera que não compactua com condutas que estejam em desacordo com os protocolos e procedimentos de fiscalização de trânsito”, comunicaram em nota.

Imagens que circulam nas redes sociais, feitas pela própria condutora dentro do carro danificado e por moradores da rua onde o caso ocorreu, mostram a situação envolvendo a viatura do Detran. O registro mostra o veículo do Detran dando ré e atingindo o carro de passeio de cor preta. O automóvel particular fica preso em uma espécie de valeta e a condutora sai do carro em direção às testemunhas.

“Ele (agente do Detran) veio dando ré e atingiu meu carro. Quebrou tudinho. Ele prensou meu carro. São ‘corruptos’”, diz a condutora do veículo. Em outro trecho, ela é questionada pela testemunha sobre o motivo do agente ter atingido o carro dela. “Ele queria 400 reais para me liberar, mas eu não tinha. Meu carro está atrasado e eu ainda vou pagar. Ele pediu o dinheiro e olha o que ele fez. O cara da viatura quebrou todo o meu carro. Eu só tinha dinheiro em casa e ele fez isso”, relata a vítima em vídeo.

Nervosa, a condutora foi amparada por moradores da área enquanto o agente permaneceu dentro da viatura. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.