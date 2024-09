Polícia segue buscas por criminosos envolvidos na morte de dentista em Belém

A Polícia Civil continua as buscas pelos criminosos envolvidos na morte da dentista e pastora Andreza Kelly Coutinho Dias, de 45 anos. O caso ocorreu na manhã do último sábado (14), na travessa Barão do Triunfo, no bairro da Pedreira, em Belém. Andreza foi arrastada por bandidos que roubaram o carro dela.

A dentista se preparava para levar sua filha de 15 anos à escola quando os criminosos surpreenderam a família. Ao acreditar que a filha estava dentro do carro, Andreza se agarrou ao veículo enquanto os bandidos tentavam fugir. Durante a ação criminosa, ela foi arrastada e acabou caindo, batendo a cabeça no chão. Apesar de ser socorrida e levada a um hospital, a dentista não resistiu e morreu.

Após o crime, os bandidos fugiram com o carro da vítima. O veículo foi localizado no domingo (15), abandonado no conjunto Paraíso dos Pássaros, bairro do Maracangalha, também em Belém. O automóvel passou por perícias, de acordo com informações da Polícia Civil.

A investigação está sendo conduzida pela seccional da Pedreira, que trata o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia Civil informou ainda que “testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar nas investigações”. Entretanto, até o momento, os suspeitos ainda não foram localizados.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.