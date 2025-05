Governo do Pará entrega escola em Jacareacanga e reforça compromisso com a educação

Com foco na melhoria da infraestrutura escolar e valorização do ensino público, o Governo do Pará entregou, nesta quinta-feira (29), a 171ª escola totalmente renovada e ampliada desde 2019. A unidade beneficiada foi a Escola Estadual de Ensino Médio Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, em Jacareacanga, no sudoeste paraense, e vai atender mais de 400 estudantes com ambientes modernos, climatizados e acessíveis.

A obra foi realizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com investimento superior a R$ 5,8 milhões. Entre os espaços construídos e reestruturados estão 12 salas de aula com ar-condicionado, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), biblioteca, laboratório multidisciplinar, sala de informática, auditório, quadra esportiva coberta com vestiários, banheiros acessíveis, refeitório e cozinha.

"Mais conforto e mais futuro para os alunos", diz Helder Barbalho

Durante a entrega da escola, o governador Helder Barbalho destacou o impacto da nova estrutura na rotina e no desempenho dos estudantes.

"Agora temos uma escola digna, de qualidade, com conforto para os alunos, que também terão uma quadra de esporte nova. Com uma escola nova, os alunos poderão ter uma motivação maior para os estudos, para terem um futuro melhor", afirmou.

Secretário destaca salto do Pará no ranking da educação

O secretário de Educação, Rossieli Soares, reforçou que os avanços são frutos de trabalho conjunto e compromisso com resultados. Ele lembrou que o Pará saiu da 26ª para a 6ª colocação no ranking do Ideb nacional.

"Esse resultado é de muito trabalho das equipes, dos diretores, dos professores. O Pará pode, sim, ser modelo de educação para o Brasil", declarou.

Estudantes comemoram nova estrutura da escola

A aluna Giovanna Torres, 17 anos, da 3ª série do ensino médio, destacou o acolhimento da nova estrutura. "Mesmo sendo do interior, o governo está atendendo às nossas necessidades. Isso anima os alunos e estimula um melhor desempenho. Agora é nossa responsabilidade cuidar do espaço que recebemos”.

Já Keslley Luann, também de 17 anos, disse que a entrega marca um avanço significativo. “Temos biblioteca, quadra, ar-condicionado que funciona. Isso transforma o ensino no município”.

Investimentos históricos valorizam educação no Pará

A entrega da escola de Jacareacanga faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado para fortalecer a educação pública. Desde 2019, a gestão já entregou:

171 escolas renovadas ou construídas;

8 creches pelo programa Creches por Todo o Pará;

3 Centros de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb).

Além disso, o Pará paga atualmente o maior salário médio do Brasil para professores, no valor de R$ 11.447,48, e oferece o segundo maior salário inicial do país: R$ 8.289,87, mais R$ 1.500 em vale alimentação, segundo o Movimento Profissão Docente.

Escola que Transforma e Prodep: autonomia e reconhecimento

Entre os destaques da política educacional estão dois programas estratégicos:

Prodep (Programa Dinheiro na Escola Paraense): vai repassar R$ 100 milhões em 2025 para 700 escolas da rede estadual, com autonomia para a comunidade escolar definir como aplicar os recursos;

Escola que Transforma: maior programa de bonificação por desempenho do país. Em 2025, serão destinados R$ 313 milhões para reconhecer servidores e escolas que alcançarem metas no Ideb. Unidades poderão receber até 3,5 salários como premiação.