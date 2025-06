Homem é preso por agredir e esfaquear a ex-companheira em Ulianópolis

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada do último domingo (22/6), suspeito de agredir e esfaquear a ex-companheira em Ulianópolis, no sudeste do Pará. A PM soube do caso depois que a equipe de plantão do Hospital Municipal de Ulianópolis, para onde a vítima tinha sido levada, comunicou o caso.

Chegando na unidade de saúde, os militares conversaram com a ex-companheira do suspeito, que estava consciente. Segundo a Polícia Militar, ela relatou que o homem pulou o muro da casa dela, começou a agredi-la e depois a esfaqueou três vezes nas costas.

A mulher relatou à PM as características do suspeito, que levou o aparelho celular dela, e que ele estaria tentando fugir em um táxi para o município de São Miguel do Guamá. Com isso, os agentes montaram um bloqueio na BR-010 para localizá-lo.

A partir das informações repassadas pela vítima, os militares conseguiram localizar o suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia do município. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.